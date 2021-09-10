В Тюмени продлили ограничения по коронавирусу до 26 сентября. Рассказываем, какие именно

В Тюмени продлили ограничения по коронавирусу до 26 сентября. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу. В регионе продолжает действовать масочный режим. Соответствующий документ подписал Александр Моор.

– При проведении физкультурных и спортивных мероприятии численность зрителей не должна превышать 50 процентов от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия – не более тысячи человек, – сообщили в оперштабе.

Кроме того, до вышеупомянутой даты приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. К тому же в регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.