В Тюменской области свернули работу двух моногоспиталей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области свернули работу два моногоспиталя, организованных на базе реабилитационного центра «Родник» и санатория «Светлый» в Ялуторовске. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

– Это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них завершали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, которым еще требовалось медицинское наблюдение, – дополнили в оперштабе.

Всех пациентов выписали – они либо выздоровели, либо направлены на амбулаторное долечивание.

В настоящий момент в регионе действуют 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2 527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20%.