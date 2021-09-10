В Тюменской области свернули работу двух моногоспиталей.
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюменской области свернули работу два моногоспиталя, организованных на базе реабилитационного центра «Родник» и санатория «Светлый» в Ялуторовске. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется.
– Это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них завершали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, которым еще требовалось медицинское наблюдение, – дополнили в оперштабе.
Всех пациентов выписали – они либо выздоровели, либо направлены на амбулаторное долечивание.
В настоящий момент в регионе действуют 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2 527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20%.