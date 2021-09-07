Жители сгоревшего в Тюменской области СНТ «Солнышко» добились выплат через прокуратуру. Скриншот из видео.

Жители сгоревшего в Тюменской области СНТ «Солнышко» добились выплат через прокуратуру. Природный пожар уничтожил жилища 17 мая этого года.

– Из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности, граждане не смогли получить положенные выплаты. Ведомство предъявило в районный суд исковые заявления о признании факта владения и пользования на праве собственности жилыми домами и строениями и права на единовременную выплату, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время Тюменский районный суд удовлетворил 24 иска. Судебными решениями за гражданами признано право на единовременную выплату в общей сумме более 15 млн рублей.

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