Технологи тюменской птицефабрики отмечают спрос на продукцию быстрого приготовления Фото: Татьяна Коркина

Выдерживать конкуренцию с продукцией других регионов и занимать большую долю на местном рынке сельхозпроизводителям Тюменского района помогает обновление ассортимента. По словам заместителя начальника управлении администрации муниципалитета Валерия Герасимова, для многих это – условия выживания на продуктовом рынке.

К примеру, частные сыроварни и кондитерские постоянно радуют новинками, которые быстро запускают в производство. Крупные сельхозпроизводители работают с большими объемами и территориями распространения.

- Самые яркие примеры, сортовое разнообразие томатов в тепличном комплексе «ТюменьАгро» и самый обширный в районе и области ассортимент мясной продукции на «ПРОДО Тюменский бройлер», сейчас в нем уже около 200 наименований, - говорит Валерий Герасимов.

У специалистов птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» в приоритете – детская линейка. А ещё спрос уходит от кулинарного разнообразия линейки «Кухни мира» к нишевым продуктам быстрого приготовления. Как отметила технолог дирекции по переработке Татьяна Ситникова, главное – успевать за изменившимися предпочтениями покупателей и угадывать их. Ведь с новой продукцией легче заходить на тюменский рынок и в соседние области.

Напомним, в 2021 году птицефабрика «Тюменский бройлер» отмечает 45 лет со дня образования. За годы существования предприятие добилось большого успеха. А ещё предприятие подтвердило высокое качество своей продукции, завоевав премию «Здоровое питание».