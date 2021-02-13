Птицефабрика «Тюменский бройлер» отмечает 45 лет со дня образования

Фото: группа «ПРОДО»

Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» отмечает 45 лет со дня образования. Это одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменской области. Датой его основания считается 11 февраля 1976 года.

– Изначально строительство птицефабрики было обусловлено необходимостью обеспечивать продукцией развивающийся нефтегазовый регион, – сообщила директор предприятия Оксана Величко.

Также она добавила, что возводилась птицефабрика тяжело. Пришлось отсыпать неугодья и болота, для чего привлекали много техники.

Со временем, благодаря строительству предприятия, в маленьком селе Каскара появились объекты социального значения: дом быта и Дом культуры. Поэтому птицефабрику можно было назвать градообразующим, или, вернее, селообразующим, производством.

Тем не менее вначале местные жители не хотели идти туда работать, было тяжело и непонятно, никто не знал специфики. Тогда стали строить жилье для специалистов и рабочих, после этого люди пошли. Так был обеспечен значительный приток рабочих рук, многих отправляли на учебу, чтобы получить квалифицированные кадры.

В первый год работы на птицефабрике была выпущена 871 тонна продукции. Для сравнения: в 2020-м уже 37,5 тысячи тонн.

– За 45 лет в истории нашей птицефабрики было немало интересного. В частности, первая колбаса из курицы в России была сделана на «Тюменском бройлере». У истоков нескольких видов продукции, которые выходят под федеральными брендами, стоят наши специалисты. Так что нам есть чем гордиться в прошлом и одновременно с этим быть уверенными в будущем, – отметила Оксана Величко.