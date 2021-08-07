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Общество7 августа 2021 16:41

«Тюменский Бройлер» подтвердил высокое качество свой продукции

Предприятие завоевало премию «Здоровое питание»
Марина Прохорова
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Фото: prodo_group, соцсеть Instagram

Фото: prodo_group, соцсеть Instagram

Тюменский район остается лидером в области по производству мяса. Средний показатель по всем категориям близок к 50 тысячам тонн в год. Львиная доля из этого приходится на каскаринскую птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер». Также свою лепту вносят малые и средние предприятия, например, кролиководческий комплекс «Рощинский».

Кроме того, наши фермеры продолжают поставлять свою продукцию на рынки Тюмени. Несмотря на небольшие объемы, спрос на данную продукцию стабильный.

По словам заместителя начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, прежде всего высокий показатель связан с хорошим качеством продукции. Лучший пример этого - недавние успехи «Тюменского бройлера», получившего премию «Здоровое питание». Конкурсный отбор среди претендентов уже несколько лет организует российский Фонд «Социальные проекты и программы».

- Премия «Здоровое питание» - ежегодная социально значимая награда, призванная способствовать привлечению внимания общества к здоровому образу жизни в целом, и питанию в частности. Наша продукция успешно прошла все испытания, подтвердив соответствие качества высоким требованиям комиссии, - рассказала главный технолог дирекции по переработке птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Татьяна Ситникова.

Теперь, согласно правилам, у птицефабрики есть право использовать знак качества премии «Здоровое питание» в течение года со дня награждения.