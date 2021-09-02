Петербуржца, похитившего в Тюмени из банкомата 13 миллионов рублей, отправили в тюрьму на 3 года Фото: Татьяна Коркина

Три года колонии общего режима получил 46-летний житель Санкт-Петербурга, которого признали виновным в очень крупной краже, совершенной с незаконным проникновением в хранилище.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2016 году житель Питера специально приехал на своем авто в Тюмень, чтобы похитить деньги из банкомата. В ночь с 1 на 2 ноября 2016 года он взломал банкомат на ул. Республики и украл более 12,9 миллионов рублей. Сорвав куш, мужчина тут же уехал из города.

В апреле 2021 года его задержали в Санкт-Петербурге и отправили в Тюмень для проведения следствия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что прохожая похитила 150 тысяч рублей, выданных банкоматом. Из них 15 тысяч она успела потратить.