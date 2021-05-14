В Тюмени прохожая похитила 150 тысяч рублей, выданные банкоматом. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что лишилась 150 тысяч рублей. В день происшествия женщина пыталась снять деньги со своей банковской карты через банкомат.

Потерпевшая пояснила, что после запроса о выдаче денег банкомат вернул ей карту и, не дождавшись наличных, она ушла. 150 тысяч рублей, принадлежащие гражданке, забрала случайная прохожая, которая подошла к банкоматам чуть позже.

– Изучив камеры видеонаблюдения, оперативники четвертого отдела полиции установили ее личность и место проживания. Женщина успела потратить 15 тысяч, оставшиеся 135 тысяч рублей стражи правопорядка изъяли и вернули законной владелице, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.