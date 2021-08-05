Житель Санкт-Петербурга взломал в центре Тюмени банкомат и украл 13 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина похитил из банкомата крупную сумму денег.

Он приехал в Тюмень в октябре 2016 года «на заработок». В ночь с 1 на 2 ноября злоумышленник взломал банкомат на улице Республики, похитил почти 13 млн рублей и покинул город.

– В апреле 2021 года мужчину задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Тюмень для проведения следственных действий. По решению суда он заключен под стражу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Скоро уголовное дело направят в суд. Жителю северной столицы грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.