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Происшествия1 сентября 2021 11:58

Под Тюменью селянина, убившего приятеля поленом и спрятавшего труп в лесу, упекли в тюрьму на 8,5 лет

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Под Тюменью селянина, убившего приятеля поленом и спрятавшего труп в лесу, упекли в тюрьму на 8,5 лет

Под Тюменью селянина, убившего приятеля поленом и спрятавшего труп в лесу, упекли в тюрьму на 8,5 лет

Фото: Татьяна Коркина

Восемь с половиной лет в колонии строгого режима отсидит 67-летний житель Казанского района Тюменской области за убийство односельчанина. По данным пресс-службы областной прокуратуры, 9 апреля 2021 года он распивал алкоголь в поселке Новоселезнево, а ночью к нему в гости пришел приятель.

Во время застолья мужчины поругались. Хозяин дома схватил полено, два раза ударил им друга по голове, а потом задушил его веревкой. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело жертвы в лес и бросил труп там. К счастью, злоумышленника нашли и по решению суда отправили в СИЗО.

Кроме тюремного заключения с осужденного взыскали 600 тысяч рублей в пользу каждого из трех несовершеннолетних детей погибшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Антипино пьяный мужчина побил друга поленом и угрожал зарезать.