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Происшествия22 июня 2021 14:13

«Вырубил поленом, задушил, тело спрятал в лесу». Тюменский пенсионер из ревности убил знакомого

Теперь пожилого человека ждет скамья подсудимых
Сергей Швецов
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Тюменский пенсионер из ревности убил знакомого.

Тюменский пенсионер из ревности убил знакомого.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Казанского района, он дал признательные показания. Мужчина убил 33-летнего знакомого, которого видели в последний раз 10 апреля. Его тело обнаружили в лесу в 12 километрах от районного центра.

– Ночью 10 апреля потерпевший пришел в гости к обвиняемому. Выпив спиртное, последний приревновал сожительницу, которой друг стал оказывать знаки внимания. Он разозлился, схватил полено и ударил им по голове собутыльника, после чего накинул ему на шею веревку и задушил, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что преступник вывез тело в лес в багажнике авто. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело передадут в суд.