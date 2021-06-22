«Вырубил поленом, задушил, тело спрятал в лесу». Тюменский пенсионер из ревности убил знакомого

Тюменский пенсионер из ревности убил знакомого. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Казанского района, он дал признательные показания. Мужчина убил 33-летнего знакомого, которого видели в последний раз 10 апреля. Его тело обнаружили в лесу в 12 километрах от районного центра.

– Ночью 10 апреля потерпевший пришел в гости к обвиняемому. Выпив спиртное, последний приревновал сожительницу, которой друг стал оказывать знаки внимания. Он разозлился, схватил полено и ударил им по голове собутыльника, после чего накинул ему на шею веревку и задушил, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что преступник вывез тело в лес в багажнике авто. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело передадут в суд.