В Антипино пьяный мужчина побил друга поленом и угрожал зарезать. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижнетавдинского района обратился 25-летний житель села Антипино, который сообщил о том, что ему угрожают убийством. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший в день происшествия находился в селе Антипино в компании приятелей, где распивал спиртные напитки.

– Между двумя мужчинами возник конфликт. 52-летний местный житель нанес удар потерпевшему деревянным поленом, после чего достал нож и начал угрожать убийством. Потерпевший покинул место конфликта и позвонил в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.