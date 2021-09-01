В Тобольске осудят двоих мужчин, изнасиловавших идущую по дороге женщину Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске завершено расследование против 40-летнего и 41-летнего местных жителей, которые обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Ночью 28 июня 2021 года обвиняемые стояли около одного из домов и увидели идущую женщину. Они набросились на нее и изнасиловали, совершив тем самым преступление против её половой неприкосновенности. Благодаря усилиям полицейских и следователей злоумышленников задержали и посадили в СИЗО.

Чтобы установить все обстоятельства преступления, следователи собрали и закрепили доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд, насильникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что житель Тюмени признался, что надругался над мальчиком.