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Происшествия30 июня 2021 12:27

В Тобольске двое мужчин напали на идущую по дороге женщину и изнасиловали её

Им может грозить до десяти лет лишения свободы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске двое мужчин напали на идущую по дороге женщину и изнасиловали её

В Тобольске двое мужчин напали на идущую по дороге женщину и изнасиловали её

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего и 40-летнего мужчин, которые обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие выяснило, что ночью 28 июня 2021 года обвиняемые стояли около одного из домов и увидели идущую женщину, напали на неё и изнасиловали. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, благодаря чему преступников удалось задержать по горячим следам. Мужчин задержали, в ближайшее время их отправят под стражу.

За изнасилование и преступление против половой неприкосновенности им может грозить до 10 лет лишения свободы.