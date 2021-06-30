В Тобольске двое мужчин напали на идущую по дороге женщину и изнасиловали её Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего и 40-летнего мужчин, которые обвиняются в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие выяснило, что ночью 28 июня 2021 года обвиняемые стояли около одного из домов и увидели идущую женщину, напали на неё и изнасиловали. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, благодаря чему преступников удалось задержать по горячим следам. Мужчин задержали, в ближайшее время их отправят под стражу.

За изнасилование и преступление против половой неприкосновенности им может грозить до 10 лет лишения свободы.