В Ялуторовске пропали две девочки. Подростков не видели дома со вчерашнего дня.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пропавшие – 15-летняя Анастасия Хмелевская и 14-летняя Надежда Хмелевская. Они ушли из дома на улице Березовой накануне, 22 августа, и до настоящего времени их местонахождение не известно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Анастасии Михайловне и Надежде Михайловне, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (34535) 3-57-01 – МО МВД России «Ялуторовский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала последние новости и подробности трагической истории восьмилетней девочки, пропавшей и найденной в Тюмени. Следственный комитет Российской Федерации пока молчит: на настоящий момент официального пресс-релиза от ведомства о ходе расследования преступления не поступало.

Обновлено: найдены, живы.

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