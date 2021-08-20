Бизнес из Алтая поднял проблему неквалифицированных судебных решений на пресс-конференции в формате круглого стола. Фото предоставлено "КП".

В формате круглого стола 19 августа 2021 года состоялась онлайн-пресс-конференция сообществ предпринимателей Сибири, а также представителей федеральных общественных организаций по обсуждению вопросов о причинах и последствиях вынесения судами «необоснованных» решений.

Во встрече принимали участие сообщества предпринимателей Тюмени, Барнаула, Томска, Красноярска, Общественное движение предпринимателей, бизнес-омбудсмены по защите малого и среднего предпринимательства, а также известные в России юристы.

По итогам пресс-конференции была принята резолюция, в которой предложено подготовить предложения и обратиться к президенту РФ, Совету Федерации Федерального собрания РФ, Государственную думу РФ, Верховный суд РФ об изменении существующего порядка отбора судей, введении персональной ответственности судей за неоднократно совершаемые ошибки в судебном производстве. В одном из пунктов резолюции было указано о создании открытого общественного совета при судебных органах, где можно дискутировать по проблемным вопросам между гражданским обществом и судами.

Фото предоставлено "КП".

Кроме того, резолюцией предложено проведение всероссийского анкетирования предпринимателей, проведение рабочих встреч с бывшими и действующими судьями арбитражных судов, Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ.

Напомним, что в конце июня «Алтайский Союз Предпринимателей» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести персональную ответственность судей за неоднократные ошибки в судебном производстве. Местные бизнесмены заявляют, что в их крае одной из проблем является взаимодействие бизнеса и судов. По их словам, от профессиональных качеств судей зависит качество правосудия в стране, однако зачастую формирование судебных кадров происходит за счет секретарей и помощников, не обладающих достаточным юридическим опытом.