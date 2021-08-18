Бизнес из Алтая обратился к Владимиру Путину с открытым письмом о проблеме неквалифицированных судебных решений. Фото: ru.freepik.com.

Алтайский Союз предпринимателей обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести персональную ответственность судей за неоднократные ошибки в судебном производстве. Местные бизнесмены заявляют, что в их крае одной из проблем является взаимодействие бизнеса и судов. По их словам, от профессиональных качеств судей зависит качество правосудия в стране, однако зачастую формирование судебных кадров происходит за счет секретарей и помощников, не обладающих достаточным юридическим опытом.

«Большая часть судебных ошибок связана именно с некомпетентностью судей и отсутствием у них должной квалификации. В результате предприниматели становятся жертвами вынесения очень спорных судебных решений как с юридической, так и с экономической точки зрения. Такие решения охватывают целые отрасли и подотрасли права: интеллектуальная собственность, налоговое право и др. Проблема компетентности судей давно известна судейскому сообществу, широко обсуждается, однако не находит должного решения. По-прежнему некоторые судебные решения наносят колоссальный экономический вред компаниям, а значит, и экономической стабильности регионов, поскольку именно бизнес обеспечивает государство большей частью налогов и создает новые рабочие места», – говорится в сообщении.

Приведем данные: в судебных спорах налоговые инспекции выигрывают у бизнеса в 85% случаев. Такая тенденция вынесения судебных решений имеет пагубные экономические последствия, например ведет к банкротству предприятий.

Обращение предпринимателей Алтая к Владимиру Путину.

«Государство закладывает немалые бюджеты из средств налогоплательщиков на содержание судей, принимающих подобные решения. Согласно опубликованным сведениям, средний декларированный доход судей Алтайского края за 2020 год составляет 3 463 849 рублей. Эта цифра превышает среднюю зарплату в Алтайском крае в 10 раз! Хочется верить, что доход судей наиболее соответствует их правовой квалификации и компетенции. Но на личном примере мы убедились в обратном», – говорят предприниматели.

Судейское сообщество уверено, что отсутствие мер может привести к дестабилизации общества, так как российский бизнес очень ослаб в пандемию, а на восстановление уйдет добрых пять лет. По словам судьи Конституционного Суда РФ профессора М.И. Клеандрова, «существующий порядок отбора судей является угрозой национальной безопасности». Бизнесмены солидарны с этим мнением.

Таким образом, они предлагают изменить существующей порядок отбора судей, ввести персональную ответственность судей за неоднократно совершаемые ошибки в судебном производстве, создать открытый Общественный совет при судебных органах, где можно дискутировать по проблемным вопросам между гражданским обществом и судами, а также учредить в России выборную систему для судебных должностей.