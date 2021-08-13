Школы Тюмени проведут торжественные линейки 1 сентября. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Школы и вузы Тюмени проведут торжественные линейки 1 сентября. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню образования региона, сообщил Александр Моор.

– Планируется, что новый учебный год в школах и вузах региона начнется традиционно 1 сентября. 19 сентября пройдет сверка эпидемиологической ситуации, – сообщил глава региона.

По его словам, праздничные мероприятия состоятся для всех категорий обучающихся. А вот формы и формат их проведения определят сами образовательные организации.

Также стало известно, что в Тюмени ко Дню знаний будут введены в эксплуатацию две школы (каждая на 1 200 учеников) – в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева и на территории жилого комплекса «Звездный городок». Также новые образовательные учреждения откроют свои двери в селе Уват, в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах. В IV квартале запланировано завершение строительства школы в районе сквера Комсомольский.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор отметил, что в этом непростом году, как и в 2020-м, тюменцы вместе со всем миром продолжили переживать рост заболеваемости COVID-19. Тем не менее регион не остановился в развитии, а, напротив, укрепил свои позиции по ключевым направлениям. Добавились и новые вызовы.

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