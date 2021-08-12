Александр Моор: «Год выдался непростым, но Тюменская область достойно проходит проверку на прочность»

Регион не останавливается в развитии, а напротив, укрепляет позиции по ключевым направлениям. Фото vk.com/aleksandr__moor

14 августа Тюменская область отметит 77-ю годовщину со дня образования. В преддверии знаменательного праздника глава региона Александр Моор дал традиционную пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о главных итогах социально-экономического развития субъекта.

Губернатор отметил, что в этом непростом году, как и в 2020-м, тюменцы вместе со всем миром продолжили переживать рост заболеваемости COVID-19. Тем не менее регион не остановился в развитии, а, напротив, укрепил свои позиции по ключевым направлениям. Добавились и новые вызовы, но обо всем по порядку.

Экономика стабильная

Как отметил Александр Моор, 2021 год продолжил испытывать регион на прочность. К пандемии добавились и трудные климатические условия: сильная жара, засуха, что стало причиной серьезных лесных пожаров.

Несмотря на все трудности, индекс промышленного производства в Тюменской области составил 110%. Еще большой рост показала обрабатывающая промышленность. Здесь показатель достиг 122%. Во многом его обеспечил «СИБУР», выступающий локомотивом в этой отрасли.

Также несмотря на закрытые границы, продолжилось развитие экспорта в сфере АПК. В 2020 году объем составил 22,5 млн долларов. С начала года по июль 2021 года цифра уже достигла 13 млн долларов. Ожидается, что к концу года регион выйдет на сумму 23 млн долларов. Сохранились и высокие темпы выпуска сельскохозяйственной продукции. С начала года ее произведено более чем на 27 млрд рублей.

Возвращение в национальный рейтинг

В 2021 году Тюменская область также вернулся в национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. За последние годы он стал самым главным экономическим показателем развития регионов и принимается во внимание инвесторами при принятии решения о запуске того или иного бизнес-проекта.

– Рейтинг рассчитывается по 42 показателям, среди которых статистические данные, опросы экспертов, мнения инвесторов. Охватывают все направления, с которыми так или иначе может столкнуться бизнес в своей деятельности. У каждого показателя есть шкала. У нас было снижение, но мы нашли решение и поднялись в рейтинге, – рассказал Александр Моор.

Глава региона отметил, что области действительно было важно вернуться в тройку лидеров, поскольку это открывает дополнительные возможности для развития экономики, а не с точки зрения попадания в «рейтинг ради рейтинга».

Александр Моор общался с журналистами в течение полутора часов. Фото оперштаба Тюменской области

О пожарах

В этом году регион столкнулся с небывало жаркой погодой и сильной засухой, что серьезно осложнило ситуацию с сезонными лесными пожарами. По словам губернатора, предварительный ущерб оценивается в 160 млн рублей.

– Тюменская область не хуже других субъектов страны подготовилась к пожароопасному периоду. Но сложились, как говорят, условия идеального шторма. Высокая температура воздуха, не типичная для апреля, отсутствие дождей, ветра – и, как следствие, мы оказались в ситуации серьезных пожаров, – пояснил Александр Моор.

Он добавил, что пострадало порядка 190 тысяч гектаров леса. Но не вся эта территория на сегодняшний день представляет собой сгоревший лес.

– В самом начале были беговые, низовые пожары, они шли по траве и большим деревьям не навредили. Сейчас мы приступили к обследованию. Первые на очереди территории, где были верховые пожары. Потому что погибший лес – это хорошее горючее, и, если вдруг там вновь возникнут пожары, они будут очень сильными. После проведения всех мероприятий мы определим объем лесовосстановления, и в течение нескольких лет эти действия будем производить, – рассказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что будет пересмотрен и алгоритм работы. Этот сезон показал, что для тушения пожаров нужно сделать более эффективной дислокацию техники и людей.

Приоритет – благополучие земляков

Глава региона отметил, что, как и прежде, главным приоритетом работы областного правительства остается благополучие земляков. Главным показателем уверенности жителей региона в завтрашнем дне остается создание семьи и рождение детей.

– В этом году у нас родилось свыше девяти тысяч детей, это чуть больше показателей прошлого года. При этом количество созданных семей увеличилось на 40 процентов, – подчеркнул губернатор.

Александр Моор добавил, что, несмотря на ограничения из-за пандемии, в области не были снижены объемы строительства социальных объектов. К 1 сентября распахнут свои двери две новые школы Тюмени. Учебные заведения расположены в жилом комплексе «Звездный городок» и на улице Николая Зелинского. В общей сложности они смогут принять по 1 200 учеников.

Новые учреждения образования откроются и в других муниципальных образованиях. Среди них школа в Увате и четыре сельские школы, расположенные в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах. В них будут учиться по 360 ребят.

О вакцинации

Александр Моор также отметил высокую сознательность тюменцев в части борьбы с коронавирусной инфекцией, где на сегодняшний день самым эффективным способом остается вакцинация. На сегодняшний день в регионе прививки поставили уже 523173 человека. Это 74,7 от плана по выработке коллективного иммунитета.

– Совместно с врачами проводили и ведем разъяснительную работу, почему важно вакцинироваться. В этом процессе нас также поддержали руководители предприятий, которые провели беседы в своих коллективах и призвали сотрудников поставить прививку, в том числе используя различные меры стимулирования. Кто-то предоставлял день отдыха, кто-то премировал. В целом достаточно быстро вышли на хорошие темпы вакцинации, – отметил губернатор.

Глава региона выразил надежду, что все, кто еще не вакцинировался, в ближайшее время примут решение. Это позволит получить коллективный иммунитет и быстрее вернуться к привычной жизни. Он также добавил, что проблем с дефицитом вакцин нет. Минздрав России и Роспотребнадзор видят запасы по дням в регионах и своевременно поставляют партии. Из поступающих в Тюменскую область вакцин 90% составляет Спутник V.

77-летие области

В завершение встречи Александр Моор поздравил тюменцев с приближающимся Днем области.

– Несмотря на все сложности, нужно идти по траектории устойчивого развития. С оптимизмом смотреть в будущее и думать о хорошем. Нашей Тюменской области хочу пожелать динамичного и устойчивого развития, – сказал глава региона.