Подготовка к школе в Тюмени – 2021: цены на канцтовары, портфели и одежду

Потратить придется не так уж и мало... Фото: Мария Толстихина

Не за горами 1 сентября, а это значит, что пришла пора собирать ребенка в школу. Тюменцы с детьми уже вовсю разгуливают по магазинам и торговым центрам в поисках одежды и других необходимых вещей. В этом году родителей поддержал Владимир Путин: президент поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Разбираемся, сколько стоит собрать ребенка в Тюмени, и укладывается ли эта сумма в перечисленные россиянам государственные выплаты.

Чтобы выяснить, какие нынче цены на школьные принадлежности, мы отправились на школьную ярмарку в тюменский выставочный зал (ул. Севастопольская, 12). Из года в год тюменцы приходят именно сюда за одеждой и обувью, учебниками и канцелярией, ранцами и сумками. Огромный ассортимент – вот что подкупает местных жителей, также приемлемые цены, так как одежда шьется на фабриках и продается по стоимости производителя. Но так ли бюджетно на самом деле?

Полно яркого и красочного! Фото: Мария Толстихина

КАНЦЕЛЯРИЯ

Первым делом мы решили начать с малого – канцелярии. Главный документ любого ученика – это дневник, и стоит он от 100 до 300 рублей, со слов продавца, чаще берут за 150 рублей. Пенал стоит 350 рублей. Также необходимы тетради: обычная 12-листовя тетрадь стоит 10 рублей, стопка в 20 тетрадей обойдется в 200 рублей. Помимо этого, нужны обложки, ручки, линейки, бумага для уроков труда и картон, клей, ножницы, папки – и прочие принадлежности. Продавец утверждает, что общая сумма за канцтовары составляет 5000 рублей (включая учебники), что уже половина от стоимости государственной выплаты.

Канцелярия в этом году подорожала Фото: Мария Толстихина

ПОРТФЕЛЬ И СМЕНКА

Если есть канцтовары, то надо их в чем-то носить: рюкзак можно приобрести от 1500 рублей до 5000, все зависит от качества материала. Портфели из твердых материалов стоят на порядок дороже. Сумка для сменной обуви обойдется в 500 рублей. Сейчас «в тренде» сменки с популярными детскими компьютерными играми, их логотипами усеяны буквально все павильоны с сумками.

Рюкзаков очень много, самые дорогие стоят 5000 тысяч рублей Фото: Мария Толстихина

ОБРАЗ ДЕВОЧКИ

Блузка для девочки стоит от 1000 до 2500 рублей, все зависит от качества материала. В числе производителей – Россия, Китай, Киргизия, Турция и Польша. Так, к примеру, одежда из Турции будет стоить на порядок дороже и отличаться лучшим качеством. Женские брюки обойдутся в 2000 рублей, сарафан – в 2500, юбка от 800 рублей до 2500. Туфли будут стоить от 1500 рублей и выше.

ОБРАЗ МАЛЬЧИКА

Рубашку для мальчика можно купить по цене от 500 рублей до 2000: тут, как и с девичьими блузками, все зависит от того, какой производитель. Брюки обойдутся в 2000 рублей, жилетку можно приобрести за 1500 рублей, а вот пиджак выйдет дороже – от 2000 рублей. Если взять сразу школьный костюм, то он обойдется родителям в 3500 рублей. Туфли на мальчика можно найти от 1500 рублей.

Образ девочки и мальчика примерно одной стоимости Фото: Мария Толстихина

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

Про физкультуру тоже не стоит забывать: полный спортивный комплект, включая шорты, футболку, носки и кроссовки, по словам продавца, стоит в районе 3000 рублей. Если брать спортивный костюм, то придется заплатить от 1500 рублей до 3000.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В целом полный набор школьника к 1 сентября обойдется тюменским родителям в сумму около 17500 тысяч рублей. Иногда в эту сумму могут входить такие аксессуары, как ноутбук, смартфон или планшет. Тогда подготовить ребенка к новому учебному году обойдется в два, а то и в три раза дороже. Конечно, итоговая сумма приблизительная и зависит от места закупки и потребностей семьи.

- Некоторые родители приезжают с детьми под конец ярмарки, считая, что таким образом они могут сэкономить. На самом же деле это миф, цены не падают вплоть до 31 августа, лишь иногда продавцы могут сделать скидку, и то на свое усмотрение. А вот вещей может поубавиться за это время, и найти хорошие станет намного труднее. Поэтому лучше не затягивать со школьными сборами, - посоветовала продавец Лариса.

Выставочный зал находится по адресу Севастопольская, 12 Фото: Мария Толстихина

ГОСПОДДЕРЖКА

Очевидно, что полностью укомплектовать ребенка всем необходимым для школы довольно затратно. В этом году хорошим подспорьем для тюменских родителей станут 10 тысяч рублей, перечисленных государством. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на «Госуслугах» или в Пенсионном фонде. С собой надо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС как родителя, так и ребенка. Крайний срок подачи - 1 ноября 2021 года.

Напомним, Владимир Путин объявил о новой мере поддержке семей с детьми еще в апреле. Она распространяется на каждого ребенка школьного возраста, в отдельных случаях — до 23 лет. Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы. Путин подчеркнул, что финансовую поддержку необходимо распространить не только на школьников, но и на «будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться».

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