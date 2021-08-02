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Общество2 августа 2021 11:45

В Тюмени родители начали получать выплаты на школьников

Всего подано более 165 тысяч заявлений
Сергей Швецов
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В Тюмени родители начали получать выплаты на школьников.

В Тюмени родители начали получать выплаты на школьников.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 2 августа, родители начали получать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Всего подано 165 253 тысячи заявлений на 234 129 детей.

– Помимо родителей, деньги на сбор ребенка в школу могут получить усыновители, опекуны и попечители. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование, – напомнили в отделении ПФР по Тюменской области.