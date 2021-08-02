Подготовка к школе в Тюмени – 2021: магазины, адреса, цены

Тюменцы могут начать готовиться к 1 сентября уже сейчас Фото: Мария Толстихина

Август – самое подходящее время, чтобы подготовиться к школе. Лучше не затягивать с этим делом и начать сборы как можно раньше, ведь одежда и школьные принадлежности разлетаются с молниеносной скоростью, и найти что-то дельное перед самим первым сентября ох как непросто. Чтобы родители и дети смогли заблаговременно и без спешки подготовиться к учебному сезону, тюменские ярмарки начали работу уже сейчас. Рассказываем, где купить одежду и канцтовары к школе в Тюмени в 2021 году.

«Школьная ярмарка» в выставочном зале

Традиционная школьная ярмарка в выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) открыла свои двери 1 августа. Ежегодно тюменцы приезжают сюда за одеждой и обувью, учебниками, тетрадями, канцелярией, ранцами и сумками. Одежда шьется на фабриках и продается по ценам производителя, потому этот вариант подойдет семьям с любым «размером кошелька». В числе производителей – Россия, Китай, Киргизия, Турция и Польша. Прямо на базаре есть ателье, в котором родители сразу же могут подшить форму по размерам своего ребенка.

Ярмарка работает с 10.00 до 19.00 (суббота и воскресенье – с 10.00 до 18.00) без перерыва и выходных.

В Выставочном зале полно учебников и различной канцелярии Фото: Тюменская ярмарка "Вконтакте" Фото: соцсети

«Школьный базар» в Тюменском ЦУМе

На 3-м этаже Тюменского ЦУМа (ул. Орджоникидзе, 63а) в салоне «Пирамида» расположился «Школьный базар». Уникальность его в том, что здесь тюменцы могут сразу приобрести школьную и спортивную форму. Для девочек представлен широкий ассортимент блузок, водолазок, юбок, платьев, сарафанов из России, Польши и Китая. Для мальчиков завезли сорочки, брюки, костюмы и пиджаки тех же производителей. А вот обувь и спортивная одежда поступила сюда прямиком из Италии, Китая и Турции.

Ярмарка работает с 10.00 до 21.00 ежедневно.

Фото: тюменский ЦУМ "Вконтакте" Фото: соцсети

Торговые центры

Подобрать вещь к школе можно и в тюменских торговых центрах, в которых есть магазины детской одежды, включая школьную. Здесь представлены школьные коллекции, ничем не хуже, чем на специализированных школьных ярмарках. Заглянуть за «школьным уловом» можно в такие торговые центры, как «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеев, 1а), «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 94), «Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60), «Гудвин» (ул. Максима Горького, 70).

В школьных коллекциях представлена не только одежда, но и обувь, сумки, канцелярия и спортивные товары Фото: Мария Толстихина

КСТАТИ

В Тюмени стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу», которая продлится до конца августа. Помочь ребятам из малообеспеченных семей собраться в школу могут все желающие.

Прием вещей ведется круглосуточно в «Лавке добра» (ул. Амурская, 150). Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии. Если ваш ребенок уже вырос из какой-либо одежды, можете смело отнести ее в «Лавку добра», тем самым сделав какую-то тюменскую семью счастливее!

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