Школьные ярмарки в Тюмени 2019: сколько стоит собрать ребёнка к новому учебному году

Как бы не хотелось тюменским детям, родителям и учителям продлить лето, а до осени – рукой подать. День знаний наступит уже меньше, чем через две недели, а пока тюменцы штурмуют школьные базары, где закупают тетради, пеналы, одежду и другие, необходимые для учёбы, вещи. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» посетил школьные ярмарки в Тюмени 2019 и своими глазами убедился в том, что подготовка к новому учебному году в самом разгаре.

Мамы ходят вместе с детьми - выбирают одежду и прицениваютсяФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЕЖЕГОДНЫЙ «РИТУАЛ»

Посещение школьной ярмарки для тюменцев – сравни ежегодному ритуалу. Правда, учебники уже давно никто не покупает (их выдают в школе), а решебники окончательно канули в лету, всего этого «добра» навалом в Интернете. По словам продавцов, активно покупают только контурные карты и атласы для уроков географии, да рабочие тетради, если кому нужно.

- Дополнительные и прикладные материалы, справочники уже никому не нужны, - вздыхают продавцы.

Берут атласы и контурные картыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Зато общие предметные тетради на 46-98 листов по-прежнему пользуются спросом. Возьмёшь одну – сразу видно: тетрадь по химии, возьмёшь другую – тетрадь по биологии. Да и справочные материалы нет-нет, да пригодятся.

Общие тетради пользуются большой популярностьюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вкусы у малышни, среднего и старшего звена в корне отличаются. Например, пальму первенства среди обложек дневников у младшей «школоты» вот уже несколько лет держат «кошечки-собачки» (у девочек) и машинки (у мальчиков). Однако, чем взрослее становится ученик, тем обложки дневников становятся «строже». У среднего и старшего звена в ход идут однотонные дневники, максимум – со спокойным узором. Популярные ранее обложки со звёздами кино и эстрады вообще не в тренде – их не только не покупают, но и на прилавке встретить проблематично.

Обложки дневников - на любой вкусФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, продавцам канцелярии не на что жаловаться – тащат всё! Начиная от тоненьких тетрадей и заканчивая пеналами и ранцами. Правда, «оптом» берут, в основном, родители учеников начальных классов. Школьникам постарше, кроме пенала, дневника и тетрадей, уже ничего не нужно.

Народу на школьном базаре - не сказать, чтобы многоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Пеналы тоже в почётеФото: Алексей КОСЕНЧУК

КАК ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ?

Во многих тюменских школах введена единая форма, которую шьют на заказ. Поэтому костюмчики, да сарафаны сегодня редко кто берёт – разве что в довесок.

– Мальчикам обычно берут одну-две рубашки на сменку, девочкам – одну-две блузки, вот и все продажи, - делятся продавцы.

Школьная форма - на любой вкусФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тем не менее, одежды на школьном базаре предостаточно – в основном, российского, турецкого и киргизского производства. Выбирая её, родители должны запомнить: форма не должна нанести урон детскому здоровью, ведь ребёнок в ней будет проводить около 6 часов. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, одежда должна быть сшита из натуральных материалов, которые соответствуют требованиям биологической и химической безопасности.

Для осени и весны лучше всего подойдёт хлопок и лён, для зимы – шерсть и кашемир. Забудьте про форму из синтетики и обращайте внимание на размер одежды! В ней ребёнку должно быть удобно и сидя, и при ходьбе. Если в вашей школе нет единой формы, то отдавайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно-синим тонам. Яркие цвета – не для школы!

Можно подобрать и сарафанчик, и блузкуФото: Алексей КОСЕНЧУК

КАК ВЫБРАТЬ РАНЕЦ?

Помимо одежды, стоит обратить внимание и на выбор ранца, ассортимент которых в Тюмени – на любой вкус. На каждом из них должна стоять маркировка с данными о производителе и датой изготовления. Если ранец ученический, обратите внимание на информацию о возрасте ребёнка, которому он предназначается.

- Размер ранца определяется путем примерки. Ширина ранца не должна превышать ширину плеч ребенка, верхний край не должен выходить за линию плеч, а нижний должен располагаться на уровне поясницы. При выборе товара необходимо учесть, что вес ранцев, портфелей или рюкзаков должен быть не более 600–700 г – для учащихся начальных классов; не более 1 кг – для учащихся средних и старших классов, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Рюкзаков - не счесть!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Обратите внимание на спинку рюкзака – для школьника младших классов она должна быть жёсткой, несгибаемой и формоустойчивой. Ткань ранца не должна пропускать воду и должна быть устойчивой к низким температурам. Не стоит забывать и про световозвращающие элементы, что особенно важно зимой, когда рано темнеет. Ну, а расцветку и модель ранца пусть выбирает ребёнок, вам останется только расплатиться.

ДЕНЕЖКИ

Теперь посмотрим, какую сумму предстоит выложить родителям за одного ребёнка в 2019 году.

ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКА:

- Костюм, сшитый на заказ для школы – около 3000 руб.;

- Носки (пять пар) – 250 руб.;

- Две рубашки (на сменку) – 1000-1500 руб.;

- Галстук – 300-500 руб.;

- Туфли / ботинки – 1500-2000 руб.;

- Спортивный костюм – 1500-2000 руб.

- Футболка – 300 руб.

- Кроссовки – 1500-2000 руб.

Здесь можно выбрать кроссовки для занятий физкультуройФото: Алексей КОСЕНЧУК

Итого: 9500-11500 руб. К этому списку можно добавить стрижку в парикмахерской (300-500 рублей) и букет для учителя (300-500 рублей). К счастью, сшитый на заказ костюм может остаться и с прошлого года – значит, вычитаем 3 тысячи.

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧКИ:

- Костюм, сшитый на заказ для школы – около 3000 руб.;

- Туфли – 1000-1500 руб.;

- Блузка – 700-1000 руб.;

- Гольфы и колготки (по 2 пары) – 700-800 руб.;

- Школьные банты – 100-120 руб.

- Спортивный костюм – 1500-2000 руб.

- Футболка – 300 руб.

- Кроссовки – 1500-2000 руб.

Итого: 8800-11200 руб. Добавляем к этой сумме букет для учителя (300-500 рублей).

КАНЦЕЛЯРИЯ:

Покупка канцелярской мелочёвки тоже в итоге выльется в кругленькую сумму.

- Рюкзак – 1000 – 2000 руб.;

- Общие тетради (10 шт.) – 500 руб.;

- Тонкие тетради (10 шт.) – 100 руб.

- Дневник с твёрдой обложкой – 100-150 руб.;

- Пенал – 200-300 руб.;

- Линейка, циркуль, транспортир, ластик, ручки, карандаши (цветные и простые), краски – 500 руб.

Итого: от 2500 рублей и выше. Всё зависит от ваших потребностей.

Работает школьный базар в Выставочном зале (ул. Севастопольская 12) каждый день с 10 до 19 часов (по выходным до 18 часов). Ярмарка продлится до 31 августа.

КСТАТИ

По данным сервиса «Авито», за год стандартный набор школьника (школьная форма, пенал, рюкзак) подешевел на 2%. В 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 279 рублей. Наиболее востребованным и дорогим предметом стала школьная форма, средняя стоимость которой составила 1 024 рубля. Причём спрос на школьную форму вырос на 28%, а средняя цена – на 8% за год.

На втором месте в списке трат рюкзак – в среднем 954 рубля, средняя стоимость пенала – 301 рубль.