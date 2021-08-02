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Происшествия2 августа 2021 13:23

Тюменец, в чьей «Газели» после жуткого ДТП сгорели люди, был сильно пьян

Стали известны результаты анализов мужчины
Сергей Швецов
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Тюменец, в чьей «Газели» после жуткого ДТП сгорели люди, был сильно пьян.

Тюменец, в чьей «Газели» после жуткого ДТП сгорели люди, был сильно пьян.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменец, в чьей «Газели» после жуткого ДТП сгорели люди, был сильно пьян. Напомним, что его и ранее задерживали шесть раз за грубейшие нарушения правил дорожного движения.

– Показания составили 2,28 грамма алкоголя на литр крови. По свидетельству наркологов, это сильная степень алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Республики, 252а в Тюмени произошла жесткая авария с участием грузопассажирской «Газели» и автобуса. В результате ДТП два человека погибли: они заживо сгорели в машине, которая вспыхнула как спичка.

В этом году мужчина повторно был задержан автоинспекторами в состоянии алкогольного опьянения. На него возбуждено уголовное дело, его лишили права управления транспортом на два года и приговорили к 240 часам обязательных работ.