Что известно о тюменце, в «Газели» которого сгорели два человека из-за ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы рассказали о тюменце, в «Газели» которого сгорели два человека из-за ДТП. Страшная авария, унесшая жизни, произошла накануне, 19 июля, вечером на улице Республики 252а.

– В ноябре прошлого года водителя задерживали за оставление места ДТП на улице Республики, 218 (это неподалеку от места трагедии). Тогда его «Газель» въехала в стоящий «Ниссан». Пострадавших в аварии не было, водителя лишили права управления транспортом на год за то, что уехал с места дорожного инцидента. Осенью мужчину, уже бесправного, задержали на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Ишимском районе. Тогда суд приговорил его к административному аресту на 10 суток, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В 2021 году автомобилиста задерживали два раза: на улице Республики, 243 – за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав, и за оставление места ДТП по тому же адресу: «Газель» въехала в припаркованную «Мазду», водитель скрылся. Тогда он отсидел 14 суток.

Однако и это еще не все: в этом году мужчина повторно был задержан автоинспекторами в состоянии алкогольного опьянения. На него возбуждено уголовное дело, его лишили права управления транспортом на два года и приговорили к 240 часам обязательных работ.