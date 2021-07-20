В Тюмени в «Газели», попавшей в ДТП с автобусом, заживо сгорели два человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Республики, 252а в Тюмени произошла жесткая авария с участием грузопассажирской «Газели» и автобуса. В результате ДТП два человека погибли: они заживо сгорели в машине, которая вспыхнула как спичка.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Трагедия случилась накануне в 23.10. «Газель» въехала в заднюю часть автобуса «ЛИАЗ» 11-го маршрута , который поворачивал на конечную остановку. К счастью, в момент дорожного инцидента в общественном транспорте не было пассажиров, только водитель и кондуктор, они не пострадали.

По словам автоинспекторов, от сильного удара «Газель», в которой ехало пять человек, загорелась и сгорела полностью. Два человека погибли – это мужчина и женщина, они так и не смогли выбраться из огненного плена. Сейчас их личности устанавливаются. 33-летний водитель и 42-летняя пассажирка отечественного авто получили травмы ног, их госпитализировали в больницу.

– Маленькую девочку, находившуюся в салоне «Газели», при ударе выбросило из машины, сейчас она также находится в больнице. Малышке примерно пять лет, она называет себя Вероникой Викторовной, говорит, что ехала с мамой. Возможно, эта та женщина, которая сгорела в машине. Родственники девочки устанавливаются, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в машине было установлено не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что у водителя «Газели», который прописан в Ишиме, имелись признаки опьянения (степень опьянения установит анализ крови, который взяли в медицинском учреждении). Кстати, у мужчины нет водительских прав – их его лишили на 19 месяцев за нетрезвое вождение в июне прошлого года. В этом году его снова задерживали за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, было возбуждено уголовное дело. В марте этого года он лишен права управления транспортом на 24 месяца и приговорен к 240 часам обязательных работ.

На место происшествия выезжал прокурор Тюмени Эдуард Гиматов. Прокурор региона Владислав Московских дал ему поручение провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, о профилактике безнадзорности детей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

– Сегодня, 20 июля, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц». Расследование находится на контроле прокурора области, – добавили в ведомстве.

Водителю грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

– Этот водитель за год 6 раз задерживался за грубейшие нарушения ПДД и привлекался к административной и уголовной ответственности. Но даже правовые рычаги не всегда действенны, если окружающие люди: родственники, близкие, друзья, соседи, не пресекают попытки человека, лишенного водительского удостоверения за нетрезвую езду, снова и снова сесть пьяным за руль. Нам необходимы поддержка и помощь населения, чтобы вовремя останавливать таких рецидивистов пьяного вождения, до того, как они совершат летальные ДТП, – прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.