Тюменец стащил два золотых кольца у пенсионерки, с которой распивал алкоголь Фото: Татьяна Коркина

Пять лет лишения свободы грозит ранее судимому 33-летнему тюменцу, который подозревается в краже колец у пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях 63-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли два золотых кольца на сумму около 20 тысяч рублей. Полицейским она заявила, что выпивала вместе со своим знакомым, а вечером обнаружила пропажу украшений.

Полицейские поняли, где может находиться мужчина, и задержали его. По словам подозреваемого, украшения он приметил в гостях у знакомой, когда та отлучилась на кухню. Молодой человек воспользовался моментом и украл кольца. Украденное мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что у 34-летнего местного жителя украли два золотых кольца общей стоимостью около 13 тысяч рублей. Похожая ситуация произошла в Тюменском районе. Тогда парень украл у спящей матери друга ювелирные украшения.