Тюменец похитил у соседа по квартире золотые кольца. Фото: Ольга Крыльцова

В 7-й отдел полиции Тюменского УМВД с заявлением обратился 34-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него украли два золотых кольца общей стоимостью около 13 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 28-летний сосед потерпевшего. Злоумышленник и заявитель совместно снимали жилье.

– По версии следствия, задержанный воспользовался отсутствием соседа по квартире и похитил золотые украшения, хранившиеся в комоде, а затем сдал их в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.