Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения

7 Июль 2020 2020-07-07T15:16:46+03:00

Ценности он сбыл в ломбард, а деньги промотал

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В тюменский отдел полиции № 7 поступило сообщение от местной жительницы, из квартиры которой пропали золотые изделия на сумму девять тысяч рублей.

Установлено, что в квартире вместе с потерпевшей проживает её совершеннолетний сын. Однако тот сказал, что никогда не брал ценности из дома, тем более ювелирные украшения родной матери.

– Подозрения вызвал товарищ сына, который приезжал незадолго до пропажи золота и ночевал в их квартире, – пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге полицейские установили причастность к преступлению 18-летнего ранее не судимого жителя Тюменского района.

Ранним утром молодой человек похитил обручальное кольцо и золотой кулон, пока хозяева спали. По пути в родное село он сбыл украденное в ближайшем ломбарде, а деньги растратил.

Сейчас из ломбарда ценности вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU