Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения
В тюменский отдел полиции № 7 поступило сообщение от местной жительницы, из квартиры которой пропали золотые изделия на сумму девять тысяч рублей.
Установлено, что в квартире вместе с потерпевшей проживает её совершеннолетний сын. Однако тот сказал, что никогда не брал ценности из дома, тем более ювелирные украшения родной матери.
– Подозрения вызвал товарищ сына, который приезжал незадолго до пропажи золота и ночевал в их квартире, – пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
В итоге полицейские установили причастность к преступлению 18-летнего ранее не судимого жителя Тюменского района.
Ранним утром молодой человек похитил обручальное кольцо и золотой кулон, пока хозяева спали. По пути в родное село он сбыл украденное в ближайшем ломбарде, а деньги растратил.
Сейчас из ломбарда ценности вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU