Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 июля 2021 года: введены новые ограничения

В Тюменской области введены новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июля. Количество заболевших увеличилось на 268 и составило 44 362 человека, 7 скончались.

В Тюменской области сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 227 объектов. Ровно четверть из них не соблюдают рекомендации ведомства по случаю режима повышенной готовности. Всего составлено 68 протоколов, из них 14 об административном приостановлении деятельности.

Из-за осложнения ситуации по пандемии коронавируса (число заболевших COVID-19 в Тюменской области на 23 июля – 268 человек, регион занимает первое место в УФО по приросту болеющих коронавирусом) оперативный штаб вводит дополнительные ограничительные меры, об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. С 28 июля в торговых центрах будут закрыты фудкорты и детские площадки, заведения общепита перестанут работать с 24.00 до 6.00. Услуги «на вынос» продолжают предоставляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 235 человек выздоровели (за весь период – 41564). 17 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 63602 человека остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.