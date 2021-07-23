В Тюмени отменили празднование Дня города из-за коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области вводят дополнительные ограничения по предотвращению коронавирусной инфекции, сообщает Региональный Оперативный штаб.

Из-за осложнения ситуации по пандемии коронавируса: число заболевших COVID-19 в Тюменской области на 23 июля - 268 человек, регион занимает первое место в УФО по приросту болеющих коронавирусом, поэтому Оперативный штаб вводит дополнительные ограничительные меры, об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. С 28 июля 2021 года: В торговых центрах будут закрыты фудкорты и детские площадки; Заведения общепита перестанут работать с 24:00 до 6:00. Услуги «на вынос» продолжают предоставляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер. Ещё будут ограничены мероприятия, запланированные в День города в закрытых помещениях и на открытых площадках. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в онлайн-режим. В Тюменской области продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи до 14 августа 2021 года. - Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19, – сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских