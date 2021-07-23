Четверть проверенных тюменских предприятий не соблюдают антиковидные рекомендации

Четверть проверенных тюменских предприятий не соблюдает антиковидные рекомендации. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 227 объектов. Ровно четверть из них не соблюдают рекомендации ведомства по случаю режима повышенной готовности.

– Всего составлено 68 протоколов, из них 14 об административном приостановлении деятельности, – прокомментировала главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Она напомнила, что в Тюменской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По данным на 22 июля, привито более 446 тысяч человек, что составляет 38% от взрослого населения субъекта и 64% от плана.

По словам Шарухо, вакцинация – это основная мера профилактики распространения вируса COVID-19. Она предотвращает осложнения заболевания и фатальный исход.