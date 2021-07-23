Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 июля 2021 года: растет число больных беременных женщин

В Тюменской области растет число больных коронавирусом беременных женщин. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 июля. Количество заболевших увеличилось на 265 и составило 44 094 человека, 5 скончались.

В Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ. За одни лишь минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения.

В Тюменской области в 22 детских садах зарегистрированы единичные случаи заражения коронавирусом. Всего закрыта 31 группа. Это связано с регистрацией одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей или работников дошкольного образовательного учреждения.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 239 человек выздоровели (за весь период – 41329), 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 62588 человек остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 660 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 054 711 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 151 501 летальный исход, выздоровели 5 427 457 человек.