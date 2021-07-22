В тюменских детсадах из-за коронавируса закрыли 31группу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в 22 детских садах зарегистрированы единичные случаи заражения коронавирусом. Всего закрыта 31 группа.

– Это связано с регистрацией одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей или работников дошкольного образовательного учреждения, – сообщили в оперативном штабе региона.

Сами дошкольные учреждения полностью приостанавливать деятельность не планируют. Ограничительные меры вводятся в отдельных группах лишь для профилактики распространения COVID-19.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ. За одни лишь минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения.