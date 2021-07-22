В Тюмени 12 больных коронавирусом беременных женщин находятся в тяжелом состоянии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области растет количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и симптомами ОРВИ. За одни лишь минувшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения.

– Шесть первично выявленных больных сразу госпитализированы в моногоспиталь перинатального центра. Состояние еще пяти ухудшилось в процессе амбулаторного лечения, им также потребовалась госпитализация. На сегодня в перинатальном центре проходят лечение 124 женщины, 12 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 181 женщина проходит лечение амбулаторно, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам медиков, у беременных может внезапно развиться критическое состояния на фоне стабильного течения заболевания. Поэтому им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах.

Так, членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса. Это нужно, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.