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Общество22 июля 2021 9:23

«Кучи мусора выше оградок». Тюменцы пожаловались на неухоженность Плехановского кладбища

По информации городской администрации, работы по уборке идут каждый день
Вадим БегунВадим Бегун
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Тюменцы пожаловались на неухоженность Плехановского кладбища.

Тюменцы пожаловались на неухоженность Плехановского кладбища.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы пожаловались на неухоженность Плехановского кладбища. Фотографии, так сказать, с места событий они выложили в социальные сети.

«Мусор вывозят только с центрального входа, чуть дальше баки переполненные, ржавые и мятые, а внутри кладбища вообще ужас: кучи мусора – выше ограждения могил», – написал аноним в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ООО «Тюменское экологическое общество» сообщили, что это кладбище обслуживает МКУ «Некрополь». Вывоз отходов с территории кладбища предприятие организует самостоятельно, договора с «ТЭО» юрлицо не заключало.

В пресс-службе городской администрации, в свою очередь, отметили, что сейчас специалисты «Некрополя» совместно с подрядной организацией обследуют территорию кладбища.

– В случае выявления мусора его оперативно вывезут. Весь мусор с территории кладбища Плехановское был вывезен с территории 15 июля. Работы по уборке территории кладбищ города Тюмени выполняются в ежедневном режиме, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам напомнили правила поведения на кладбище. Горожан в Пасху, Троицу и родительский день просят соблюдать там общественный порядок, не причинять вред намогильным сооружениям и оградам, не мусорить.

– После уборки мест захоронений весь мусор просим выбрасывать в специальные, установленные для этого на территории кладбищ контейнеры для сбора отходов, – отметили в департаменте городского хозяйства.

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