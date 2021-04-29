Тюменцам напомнили правила поведения на кладбище. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам напомнили правила поведения на кладбище. Горожан в Пасху, Троицу и родительский день просят соблюдать там общественный порядок, не причинять вред намогильным сооружениям и оградам, не мусорить.

– После уборки мест захоронений весь мусор просим выбрасывать в специальные, установленные для этого на территории кладбищ контейнеры для сбора отходов, – отметили в департаменте городского хозяйства.

Тем посетителям, которые хотят привести места захоронений своих родных и близких в порядок, бесплатно дадут полиэтиленовые мешки для сбора мусора и необходимый хозяйственный инвентарь. Кстати, кладбища будут открыты для посещений каждый день с 08.00 до 17.00.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице с 27 апреля от клещей начали обрабатывать кладбища. Эта процедура затронет 21 городское кладбище. По списку первые – мусульманское, Янауловское, Матмасовское и Казаровское.

Противоклещевые обработки проводятся в ближайшие три дня, если нет осадков. Энтомологические обследования – через 3 – 5 дней после обработки и повторяются через 15 – 20 дней.