В Тюмени от клещей начали обрабатывать кладбища. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени с сегодняшнего дня, 27 апреля, от клещей начали обрабатывать кладбища. Эта процедура затронет 21 городское кладбище. В списке первых – мусульманское, Янауловское, Матмасовское и Казаровское.

– Противоклещевые обработки проводятся на ближайшие три дня, если нет осадков. Энтомологические обследования – через 3 – 5 дней после обработки и повторяются через 15 – 20 дней. Приемка и экспертиза результатов проводится заказчиком, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Информация о времени проведения противоклещевых обработок размещена на информационных досках на территориях кладбищ города. Завтра, 28 апреля, противоклещевая обработка будет продолжена на 17 кладбищах.

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