«Энтомологи проверят». Рассказываем, какие территории в Тюмени уже обработали от клещей

Рассказываем, какие территории в Тюмени уже обработали от клещей. Фото: Тюмень - наш дом

Территорию Восточного округа Тюмени уже обработали от клещей. Работы велись с 24 апреля ночью. Всего специальной жидкостью обрызгано более 215 гектар – это скверы, парки, бульвары.

Среди обработанных территорий – скверы Депутатов, Березовая Роща, Победы, Молодежный, Журналистов, Никольский. Свободными от клещей постарались сделать большие городские площадки для выгула домашних животных на улице Монтажников, 51 и 55, а также в Никольском сквере. Подрядные организации работали на озелененных муниципальных территориях по следующим адресам: ул. Энергостроителей, 10, 10а, 10/1, 13, ул. Широтная, 199, 303, ул. Николая Федорова, 17 – ул. Пермякова, 68, ул. Пермякова, 84/3, ул. Николая Зелинского, 5 – 5/2, ул. Николая Семенова, 25/2, 27/3, ул. Мельникайте, 137, ул. Варшавская – ул. Павла Шарова, ДНТ «Суходолье», 4-й км Червишевского тракта.

Кроме того, акарицидную обработку прошли детские площадки, расположенные у домов № 133 на ул. Мельникайте, № 10 на ул. Александра Логунова, № 148/1 на ул. Широтной, № 38 на ул. Станционной, № 2 на ул. Таллинской. Также безопаснее станет заниматься спортом на площадках по адресам: ул. Станционная, 26 и ул. Олимпийская, 15.

Еще с клещами боролись вдоль улиц Пермякова и Мельникайте – от ул. 30 лет Победы до объездной дороги, на ул. Широтной – от ул. Мельникайте до ул. Боровской, на ул. Таллинской – на участке Боровская – Моторостроителей – 30 лет Победы и на других центральных магистралях округа.

– Каждый год городские садовые и огороднические некоммерческие товарищества, земельные участки которых относятся к имуществу общего пользования, получают из бюджета города субсидии на противоклещевую обработку. 23 апреля в Восточном округе было заключено три таких договора. Завтра качество работ по акарицидной обработке в Восточном округе начнут проверять энтомологи; если в каком-то сквере или во дворе обнаружат клеща, то обработку на территории придется повторить, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что меньше чем за месяц – с 30 марта – клещи присосались к 399 тюменцам, из них 116 – дети. За аналогичный период прошлого года с такой проблемой к медикам обратились 224 человека, а в 2019-м – 262.

– Укусы зарегистрированы в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано, – сообщили в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора.

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