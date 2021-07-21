В тюменском комбинате школьного питания – новый руководитель. Фото - kshp72.ru.

В Тюмени назначен руководитель комбината школьного питания «Центральный». Им стала Ирина Тарасова. Об этом сообщается на сайт учреждения.

До назначения на должность Тарасова была занята в сфере недвижимости. Она оказывала правовое сопровождение по проектам строительства ряда местных микрорайонов, передает «ФедералПресс».

Напомним, что экс-главу комбината Ольгу Гирилюк уволили после оскорбления журналистки одного из местных изданий. Та в телефонном разговоре назвала представителя СМИ некрасивой и долбанутой. Тогда временно исполняющим обязанности директора назначали Радмилу Вереюхину.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора