В Тюмени главу комбината школьного питания уволили после оскорбления журналистки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени главу комбината школьного питания Ольгу Гирилюк уволили после оскорбления журналистки одного из местных изданий. Та в телефонном разговоре назвала представителя СМИ некрасивой и долбанутой. На эту тему высказались губернатор региона и мэр города.

«Даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры», – заявил в социальных сетях глава Тюменской области Александр Моор.

Прокомментировал ситуацию и мэр областной столицы Руслан Кухарук: «Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению!»/ Он потребовал провести проверку и принять соответствующие меры по факту некорректного общения руководителя комбината со СМИ.

Позже стало известно, что cовет директоров рассмотрел заявление об увольнении Гирилюк и принял положительное решение.