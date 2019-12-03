СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-03T20:36:04+03:00

Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром. Фото с сайта Россельхознадзора по Тюменской области

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На многих крупах, которые готовили для школьников, были сорваны этикетки, а перловка и вовсе оказалась не отборного качества. Об этом сообщает Россельхознадзор по Тюменской области.

Ведомством в ноябре текущего года проведена проверка на комбинате школьного питания. Помимо некачественной крупы, были выявлены нарушения в сфере ее хранения. Известно, что на крупах отсутствовал маркировочный ярлык, отчего невозможно было установить производителя.

Кроме того, у круп многократно завышены показатели влажности, а крупа перловая не соответствует качеству по показателю «доброкачественное ядро».

По фактам выявленных нарушений в отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU