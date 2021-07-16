Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июля 2021 года увеличилось на 249 человек, 22 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 249 и составило 42 538 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 169 человек выздоровели (за весь период – 40099), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 53926 человек остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вопросы введения в Тюменской области QR-кодов и ограничений на въезд в регион не рассматриваются. В Тюменской области высокими темпами идёт вакцинирование, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических и профилактических мероприятий на предприятиях и в организациях, а также контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте.

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