Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 июля 2021 года: заболеваемость выросла в три раза

В Тюменской области заболеваемость выросла в три раза. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июля. Количество заболевших увеличилось на 245 и составило 42 289 человек, шесть скончались.

Среди тюменцев распространяется информация о том, что служащих будут премировать за вакцинацию первым и вторым компонентами. Оперативный штаб региона отвечает: эти сведения не соответствуют действительности.

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза. Особенно не повезло работающему населению и детям.

– Эпидситуация по коронавирусу в регионе крайне напряженная. На 27-й неделе выявлено 1 555 новых случаев коронавируса, показатель заболеваемости увеличился в три раза по сравнению с 24-й неделей. Суточный показатель заболеваемости составляет 15,9 на 100 тысяч населения, коэффициент распространения – 1,07, – сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период – 39 930), 21 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 52 262 человека остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 21 493 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.