В Тюмени не будут выдавать премии за вакцинацию от коронавируса. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Среди тюменцев распространяется информация о том, что служащих будут премировать за вакцинацию первым и вторым компонентами. Оперативный штаб региона отвечает: эти сведения не соответствуют действительности.

– На сегодня вопрос об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Тюменской области не стоит, так как вакцинирование в регионе идёт высокими темпами, – заявили в ведомстве.

По данным на вчерашний день, 14 июля, всего привито первым компонентом по состоянию 406 849 человек. Кроме того, ведётся активная информационная кампания по стимулированию жителей к вакцинации от COVID-19.