В Тюмени пропала 59-летняя женщина в домашнем халате и тапочках. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени пропала 59-летняя женщина Расимя Аминова. Горожанка ушла из дома в микрорайоне Березняковский вчера вечером. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Бела Сова – Тюмень», женщина была одета в домашний халат и синие тапки. На виде ей 65 лет, рост составляет 160 – 165 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, короткие темные волосы с сединой. Она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Расиме Раисовне, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 799-806 – ОП-6 по г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.

Также в Тюмени до сих пор ищут девятилетнюю Настю Муравьеву, которая пропала 30 июня. Ранее в Сети, в городских пабликах в соцсетях и в чатах мессенджеров появилась ориентировка с фотороботом мужчины, который, по версии следователей, возможно, причастен к исчезновению девятилетней девочки.

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