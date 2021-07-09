В Тюменской области противопожарный режим продлили до 30 июля

Посещать леса запрещено Фото: Мария Толстихина

Хоть пожары уже не так очевидно распространяются по региону, как это было ранее, на территории Тюменской области все же продлили особый противопожарный режим. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб Тюменской области.

– В связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами особый противопожарный режим в регионе продлен по 30 июля 2021 года, – отметили в региональном оперштабе.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Жителям всё еще запрещено посещать леса. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

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