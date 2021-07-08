В тюменском моногоспитале чуть не случился пожар

Пациентов экстренно эвакуировали Фото: Мария Толстихина

Сегодня ночью в тюменском моногоспитале чуть не произошла страшная трагедия. На одном из этажей детского лечебно-реабилитационного центра «Надежда», где сейчас пребывают пациенты с COVID-19, заметили дым. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Загорелся бактерицидный рециркулятор – прибор для очистки и обеззараживания воздуха. Скорее всего, произошло электрическое замыкание. В целях безопасности пациентов увели с этого этажа. Никто не пострадал, однако некоторых больных пришлось отключать от аппарата подачи кислорода. Сейчас, по информации депздрава, отделение работает в штатном режиме.