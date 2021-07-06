В поселке Винзили Тюменского района из воды вытащили тело 34-летнего утопленника Фото: Татьяна Коркина

На реке Пышма, в поселке Винзили Тюменского района, 4 июля утонул 34-летний мужчина. Тело утопленника вытащили из воды, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, трагедия произошла тогда, когда молодые люди пошли купаться, перед этим изрядно выпив.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в тот же день на озере Чистое неподалеку от СНТ «Липовый остров» утонул 12-летний мальчик. Также на днях купающаяся компания потеряла на озере Лесном свою 17-летнюю подругу. Девушку долго искали, найти тело удалось только утром следующего дня.