Очередная трагедия: на озере Чистое под Тюменью утонул 12-летний мальчик Фото: Татьяна Коркина

Очередная трагедия разыгралась накануне, 4 июля, во время купания на озере Чистое, которое находится неподалеку от СНТ «Липовый остров». Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 12-летний мальчик резко скрылся под водой.

Родители, которые в это время отдыхали на берегу, заметили исчезновение ребенка. Купающиеся горожане извлекли мальчика из воды, однако он умер в автомобиле скорой медицинской помощи, несмотря на все усилия врачей. По факту гибели ребенка следователи проводят процессуальную проверку.

Известно, что ребенок купался в несанкционированном месте. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи опрашивают очевидцев и родственников погибшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что вчера вечером компания молодых ребят отправилась искупаться в Лесном пруду. Во время купания они потеряли свою 17-летнюю подругу. Девушку долго искали, найти тело удалось только утром следующего дня.